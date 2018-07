Britten willen toch handelszone met EU

De Britse regering wil de vrije handel met de Europese Unie toch in stand houden.

Beide partijen zouden na brexit elkaars productstandaarden en eisen moeten respecteren, met name ook voor landbouwproducten en voeding. Groot-Brittannië wil echter wel de vrije hand hebben in de handel met niet-EU-landen.

Dat plan is eind vorige week vastgesteld tijdens een heisessie van het Britse kabinet. “Op deze manier kan een frictieloze handel in stand blijven en worden de productketens niet in gevaar gebracht”, aldus premier Theresa May die echter maandag direct geconfronteerd werd met het onmiddellijke aftreden van haar brexit-minister David Davies.

Doorbraak voor boereneconomie

De Britse boerenbonden noemen het nieuwe plan ‘een doorbraak’. Voorzitter Minette Batters van de National Farmers Union: “We moeten natuurlijk de details nog zien maar frictie vermijden aan onze grenzen is cruciaal om het hoge niveau aan handel in agrarische goederen met onze grootste markt, dat zo belangrijk is voor de boereneconomie, in stand te houden. Wij pleiten al sinds het referendum voor een zo vrij mogelijke handel met de EU.” Tim Breitmeyer van de Country Land and Business Association voegt daar aan toe: “Als er wel belemmeringen zouden komen, zou dat niet alleen de boerenbedrijven in gevaar brengen maar desastreus zijn voor de economie van het platteland als geheel.”