Beregeningsverbod grondwater rond natuur

Waterschappen Vechtstromen en Rijn en IJssel verbieden plaatselijk het gebruik van grondwater voor beregening.

Deze verboden gelden vanwege de lage grondwaterstanden. Vooral natuurgebieden hebben last van de lage waterstand. Daarom is in gebieden rondom deze natuur een onttrekkingsverbod ingesteld.

In het waterschap Vechtstromen is dit vooral in het zuiden van het werkgebied.

In Rijn en IJssel In Rijn en IJssel zijn het 3 kleine gebieden: ten oosten van Doetinchem, tussen Ruurlo en Vorden en tussen Brummen en Dieren.

Download een gedetailleerde kaart van het grondwateronttrekkingsverbod (pdf) in het werkgebied Vechtstromen.