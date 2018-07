Belgische slachterij verandert naam na fraude

De overkoepelende holding van het Belgische vleesbedrijf Veviba gaat van naam veranderen.

Dat meldt de Belgische nieuwssite Vilt.

De groep Veviba wordt omgedoopt tot Anlofia. Met de naamsverandering wil men het imago van de groep, na het vleesschandaal van afgelopen winter, achter zich laten. Het operationele bedrijf Veviba nv werd enkele weken geleden al omgedoopt tot Qualibeef.

Miljoenen kosten na sluiting

De sluiting van het slachthuis Veviba in Bastenaken kostte de gelijknamige holding in totaal € 5,5 miljoen. In maart werd fraude met houdbaarheidsdata ontdekt. Het bedrijf moest de deuren sluiten, 70 werknemers moesten ondertussen uitbetaald worden en er moesten tonnen vlees vernietigd worden.