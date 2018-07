6 verschillende wolven in Nederland

Het afgelopen voorjaar hebben 6 verschillende wolven door Nederland gelopen.

Dat blijkt uit DNA-onderzoeken van Wageningen University & Research. Het betreft 3 vrouwelijke en 3 mannelijke dieren. Ook heeft WUR vastgesteld dat de wolf die in maart op 3 plekken voor schade zorgde, later in het Vlaamse Opoeteren is doodgereden. De wolven zijn afkomstig uit 3 verschillende Duitse roedels.

Genetisch materiaal uit bijtwonden schapen

De DNA-profielen zijn opgesteld uit het DNA dat afkomstig was uit bijtwonden van schapen. In eerste instantie werd dit genetische materiaal gebruikt om te bevestigen dat de schapen daadwerkelijk door een wolf waren doodgebeten. Van twee mannelijke dieren is bevestigd dat ze uit dezelfde Duitse roedel kwamen, de onderzoekers spreken zelfs van broers.

Incidentele zwervers

Wageningen UR heeft met BIJ12, de uitvoeringsinstantie voor de provincie, afgesproken elk kwartaal te onderzoeken waar de gesignaleerde wolven vandaan komen. Volgens de onderzoekers van de WUR kan mede door deze individuele onderzoeken worden vastgesteld of wolven zich permanent in een bepaalde regio willen vestigen. Dat lijkt nu nog niet zo, de wolven die in Nederland zijn geweest waren incidentele zwervers.