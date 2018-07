€ 25 miljoen voor veiliger agrarische overwegen

Voor het saneren van agrarisch spoorwegovergangen komt € 25 miljoen beschikbaar.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Milieu) heeft dat donderdag 12 juli in Lochem gemeld.

Uit een brief aan de Tweede Kamer blijkt dat er 227 particuliere niet actief beveiligde spoorwegovergangen zijn, waarvan ongeveer 30 dienen als ontsluiting naar een woning. Daarnaast zijn er ongeveer 300 agrarische niet actief beveiligde spoorwegovergangen, waarvan er ongeveer 75 dagelijks of wekelijks worden gebruikt en waar 6 of meer treinen per uur langs komen.

Lees ook: Gevaarlijke overwegen dicht

Rijksgeld aanvullen met regionaal geld

Het ministerie had al € 39 miljoen beschikbaar voor niet actief beveiligde overwegen. Daar komt nu dus € 25 miljoen bij. Daarnaast heeft de staatssecretaris ook € 25 miljoen beschikbaar voor de verbetering van de meest risicovolle openbare overwegen. Het is de bedoeling dat het rijksgeld wordt aangevuld met regionaal geld.

Maatregelen zoals grondruil of vee-tunnel

De agrarische spoorwegovergangen kunnen worden gesaneerd of er worden andere maatregelen genomen, zoals grondruil- of verkoop, de aanleg van een vee-tunnel, alternatieve ontsluitingsmogelijkheden of innovatieve beveiliging.