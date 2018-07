1 miljoen kuub mest op het spel

Bodemanalyses van laboratoriumorganisatie Eurofins mogelijk ongeldig voor mestwet.

De afzet van 1 miljoen kuub mest staat op het spel. De nieuwe analysemethode van Eurofins Agro om het P-Al-getal via Near InfraRed Sensing (NIRS) te bepalen, is niet geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie. De bodemanalyses van Eurofins Agro zijn daardoor mogelijk niet rechtsgeldig voor de mestwet. Dat heeft Boerderij ontdekt in een vergelijking van bodemmonsters.

Juridische status nog onduidelijk

Uitvoeringsorganisatie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en de Raad van Accreditatie (RvA) bevestigen het ontbreken van de accreditatie. RVO.nl meldt op basis van de verstrekte informatie niet te kunnen beoordelen wat de precieze juridische status is van de monsternames. De dienst zegt meer tijd nodig te hebben om dit te onderzoeken.

Volgens Eurofins Agro zijn de bodemanalyses van Eurofins Agro, ondanks het ontbreken van de NIRS-accreditatie, wel degelijk rechtsgeldig voor de mestwet, omdat het laboratorium als geheel is geaccrediteerd en omdat de fosfaatbepaling in duplo wordt uitgevoerd. Het laboratorium kan echter geen officieel document overleggen als bewijs.

Per hectare mag beduidend minder dierlijke mest op de percelen uitgereden worden

1 miljoen kuub minder mestafzetruimte

Een snelle berekening leert dat, als de bodemanalyses van Eurofins inderdaad niet rechtsgeldig zijn, de mestafzetruimte aan rundveedrijfmest op Nederlandse akkers en weilanden in 2018 globaal 1 miljoen kuub lager uitvalt. Dit omdat de fosfaattoestand van de door Eurofins bemonsterde percelen dan automatisch als hoog bestempeld wordt, in plaats van het bemonsterde neutraal of laag. Op een hectare mag dan beduidend minder dierlijke mest uitgereden worden.

NIRS niet geaccrediteerd

Eurofins Agro is bij de bepaling van het P-Al-getal vorig jaar overgestapt op een nieuwe methode. Voorheen werd het P-Al-getal bepaalt door extractie van de grond met de chemische oplossing ammoniumlactaat, in duplo. Daarvoor had het lab ook een accreditatie. Eurofins bepaalt de tweede bepaling tegenwoordig niet middels extractie met ammoniumlactaat, maar via Near InfraRed Sensing. Dit is een goedkopere methode en is volgens Eurofins net zo accuraat als de oude methode met ammoniumlactaat.

De NIRS-methode is echter niet door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd, bevestigt de Raad van Accreditatie. Dat kan ook niet, want volgens Jan van der Poel, directeur van de Raad voor Accreditatie, bestaan er nog geen internationale normen voor deze methode.

Claim gelijkwaardigheid

Omdat de NIRS-methode geen accreditatie heeft, is op het bodemanalyserapport van Eurofins de letter Q achter de bepaling P-bodemvoorraad verdwenen. Twee jaar terug, toen Eurofins beide bepalingen nog met de geaccrediteerde ammoniumlactaat-methode uitvoerde, stond er nog wel een letter Q achter de waarde P-bodemvoorraad. De letter Q wil zeggen dat de betreffende analysemethode is geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie, dus dat de analysemethode voldoet aan de eisen zoals die vermeld staan in de norm NEN-ISO/IEC 17025 en in de documenten waarmee gelijkwaardigheid of conformiteit geclaimd wordt.

Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

Volgens de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet dient de boer een analyserapport, met daarin opgenomen de fosfaattoestand van de bodem, van een laboratorium dat blijkens accreditatie door de Raad van Accreditatie aantoonbaar voldoet aan de norm NEN-EN-ISO/IEC 17025, te kunnen overleggen. De RvA kan van de NIRS-methode van Eurofins echter geen documenten overleggen waarmee gelijkwaardigheid of conformiteit aangetoond wordt.

De andere geaccrediteerde bodemlabs (Dumea, ALNN, Roba Lab en Groen Agro Control) bepalen het P-Al-getal overigens wel via de klassieke geaccrediteerde ammoniumlactaat methode.