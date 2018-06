Waterschapsheffing naar emissie stikstof en fosfor

In het nieuwe belastingstelsel voor waterschappen gaan boeren betalen voor de emissie van fosfor en stikstof naar het oppervlaktewater.

Dat stelt de Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) voor aan de Unie van Waterschappen. Het nieuwe stelsel kan naar verwachting op 1 januari 2022 in werking treden.

De vervuiler betaalt

De waterschapsbelastingen bestaan uit drie soorten heffingen: watersysteemheffingen, zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing. Het nieuwe stelsel van waterschapsbelasting is gebaseerd op het principe ‘de vervuiler betaalt’. In het voorstel wordt toegegeven dat bij landbouwemissies niet goed te achterhalen is waar de stoffen nu daadwerkelijk van afkomstig zijn. De CAB zegt daarom niet langer uit te gaan van de kosten voor het reinigen van het water, maar rekent met emissies naar het water. Dit is vooral van toepassing op de zuiveringsheffing.

De sectoren die het meeste gevolg van gaan merken van het vernieuwde heffingssysteem zijn naast de landbouw, de rioolwaterzuiveringen en gemeentelijke rioleringen. Dit zijn de grootste bronnen van vervuiling van het oppervlaktewater, meent de CAB, die zich baseert op de landelijke emissieregistratie.

Alle vormen van stikstof

Voor het eerst worden in de nieuwe heffing alle vormen van stikstof meengenomen. Dat betekent dat nitrietgehalte ook een rol gaat spelen. Daarnaast is het voor individuele waterschappen niet langer optioneel om fosforemissies door te rekenen in de heffing, deze wordt voor alle waterschappen verplicht.

De voorstellen zijn vrijdag verstuurd naar de waterschappen, dit najaar besluiten de besturen of het voorstel wordt aangenomen. In dat geval gaat het voorstel als advies naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.