Wasplaats voor spuitmachine mag eenvoudiger

De regels voor wasplaatsen voor spuitmachines worden versoepeld.

Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer. Landbouwspuiten mogen volgens het Activiteitenbesluit 2 keer per jaar afgespoten worden op de onbedekte bodem. “Veel agrarische ondernemers realiseren zich dat dit anno 2018 geen ideale oplossing is en willen investeren in de aanleg van een wasplaats voor het uitwendig reinigen van spuitapparatuur”, schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

Vloeistofdichte vloer of aaneengesloten bodemvoorziening

Volgens de huidige regelgeving moeten deze wasplaatsen voorzien zijn van een vloeistofdichte vloer. “Voortschrijdend inzicht leert dat in het geval van wasplaatsen voor spuitapparatuur volstaan kan worden met een aaneengesloten bodemvoorziening. Dit is eenvoudiger en goedkoper”, aldus de minister.

Het verschil tussen ‘vloeistofdicht’ en een ‘aaneengesloten bodemvoorziening’ zit in de verplichte keuring. Een vloeistofdichte vloer moet bij aanleg gekeurd worden en moet iedere zes jaar herkeurd worden. Bij een ‘aaneengesloten bodemvoorziening’ hoeft dat niet.

Een betonvloer of asfaltverharding voldoet als ‘aaneengesloten bodemvoorziening’ in een spoelplaats voor het reinigen van spuitapparatuur, als het spoelwater wordt opgevangen. Er mag geen directe afvoer naar het oppervlaktewater zijn.

De nieuwe regels worden opgenomen in de nieuwe omgevingswet die op 1 januari 2021 in werking treedt.