Wageningen UR blijkt toch ammoniakdata te hebben

Wageningen UR is in grote verlegenheid gebracht doordat data over ammoniak opeens boven water zijn gekomen.

De universiteit onderzoekt nog of de data die nu zijn opgedoken ook de gegevens zijn waarvan eerder is gemeld dat ze waren verloren gegaan. De gegevens zullen hoe dan ook ter beschikking worden gesteld aan onderzoekers die eerder om ammoniakdata hebben gevraagd.

Intern onderzoek

Woordvoerder Simon Vink van Wageningen UR zegt dat de universiteit intern uitzoekt wat er is gebeurd en hoe het kan dat deze gegevens niet eerder op tafel kwamen. “Wageningen UR onderzoekt of de ammoniakgegevens ook de data waren, waar eerder om gevraagd is. Maar buiten kijf staat dat de gegevens beschikbaar worden gesteld”, aldus de woordvoerder. Hij zegt erbij dat de universiteit excuses zal aanbieden, als de universiteit ten onrechte heeft gezegd dat gegevens er niet waren, die er nu toch blijken te zijn.

Zware kritiek

Voorzitter Jan-Cees Vogelaar van het Mesdagfonds beticht Wageningen UR er al langer van gegevens niet beschikbaar te stellen. Ook onderzoeker Jaap Hanekamp (associate professor van het University College Roosevelt in Middelburg) uitte zware kritiek op het verloren gaan van data. Volgens hem is dat in wetenschappelijke kring onbestaanbaar, omdat zonder onderliggende data geen controle kan worden uitgevoerd op de wetenschappelijk werk van onderzoekers.

Discussie over ammoniakbeleid

De melding dat er toch ammoniakgegevens zijn (uit 1997) kwam afgelopen vrijdag tijdens een bijeenkomst, georganiseerd door het Rathenau Instituut. Het Rathenau Instituut probeert in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de hoog oplopende (wetenschappelijke) discussie over het ammoniakbeleid weer in goede banen te leiden.

Aan tafel zaten onder anderen Wageningse onderzoekers Paul Goedhart en Gerard Velthof, evenals journalist Geesje Rotgers, onderzoeker Jaap Hanekamp en Jan Cees Vogelaar van het Mesdagfonds. Goedhart vertelde dat hij bezig was met een wetenschappelijke publicatie waarvoor hij de ammoniakgegevens uit 1997 gebruikt. Onderzoeker Jaap Hanekamp reageerde daar verbaasd op, omdat hem was gemeld dat de gegevens uit 1997 er niet meer waren.

Vogelaar schrijft op de website van het Mesdagfonds dat het vertrouwen nog lang niet hersteld is. “Daarvoor is ook beweging op een paar andere echelons noodzakelijk. Hoewel we jaren zijn belazerd in het ammoniakdossier, hebben wij één hand uitgestoken naar LNV, WUR en RIVM. Maar de andere hand blijft voorlopig een gebalde vuist, gereed voor harde rake klappen.”