Voedsel duurst in Denemarken, goedkoopst in Roemenië

De prijzen voor voedsel in EU-landen lopen minder sterk uiteen dan voorgaande jaren.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Eurostat. Het verschil tussen het duurste en goedkoopste land in de EU is minder dan 20%. Als niet-EU-landen als IJsland en Albanië worden meegenomen, zijn de extremen nog wel erg groot.

Bijvoorbeeld de consumentenprijs van vlees: een Zwitser betaalt omgerekend € 2,43, terwijl een inwoner van Bulgarije voor dezelfde hoeveelheid en kwaliteit vlees omgerekend € 0,58 kwijt is.

Binnen de EU zijn de extremen minder groot. De differentiatie van voedselprijzen binnen de EU schommelt al zo’n 10 jaar rond de 20%. De duurste landen zijn veelal Scandinavisch, de goedkopere zijn voornamelijk Balkanlanden.

De Nederlandse consumentenprijzen voor voedsel zijn nagenoeg gelijk aan het gemiddelde in de EU in 2017. Bewoners van IJsland, Zwitserland, Noorwegen en Denemarken betalen gemiddeld gezien het meeste voor hun eten. De laagste prijzen zijn te vinden in Polen en Roemenië.

Grote verschillen individuele productgroepen

De prijzen voor individuele productgroepen in heel Europa lopen sterk uiteen. Vergeleken met de gemiddelde prijzen in de huidige 28 EU-landen, scoort Nederland gemiddeld, voedsel in het algemeen is 2% duurder, eieren en zuivel zijn slechts 1% goedkoper. De prijs van vlees is maar liefst 18% hoger, terwijl graanproducten 8% goedkoper zijn. Aardappelen, groente en fruit zijn 9% duurder dan gemiddeld.