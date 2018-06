Vleesverwerker Brasil Foods blijft in zwaar weer

Brasil Foods blijft in zwaar weer. De koers van de pluimveeverwerker daalde alweer fors.

In de gevolgde agrifoodbedrijven sprong Brasil Foods (BRF) er afgelopen week uit vanwege de grote koersdaling. De waarde van de aandelen van de Braziliaanse pluimveevleesverwerker zakte met 15,3%. Daarmee kwam de koers uit op 5,32 Braziliaanse real, de laagste waarde in jaren.

Chinese heffingen op Braziliaans pluimveevlees

Vrijdag kwam China met de boodschap naar buiten dat het anti-dumpingmaatregelen gaat treffen tegen Braziliaans pluimveevlees. Vanaf 9 juni gelden uiteenlopend heffingen van 18,8% tot 38,4% op Braziliaans kippenvlees dat China binnenkomt. De Chinese overheid vindt dat Chinese producenten te veel hebben geleden door import uit Brazilië tussen 2013 en 2016.

Voedselschandaal

De importheffingen volgen op een reeks ongelukkigheden waar BRF mee te maken heeft. Het bedrijf probeert nog steeds te herstellen na het voedselschandaal van vorig jaar. Ook de stakingen van de transportsector in Brazilië heeft sporen achtergelaten.

WH Group bedreigd door heffingen VS

De koers van varkensslachterij WH Group zakte ook fors. De waarde van een aandeel daalde met 11,6% op de beurs van Hongkong. De grootste varkensslachterij ter wereld heeft ook te maken met wereldhandelsperikelen. Beleggers verkopen massaal hun aandelen vanwege de verwachte heffingen die de Verenigde Staten gaat heffen op Chinese producten, waarover nog een besluit moet worden genomen. WH Group haalt meer dan de helft van de omzet uit de VS en beleggers zien de heffingen daarom als een bedreiging.

Koers ForFarmers stijgt na overname Voeders Algoet

Er waren ook nog bedrijven die wel een positieve koersontwikkeling zagen. Eén daarvan was de Nederlandse mengvoerfabrikant ForFarmers. Het bedrijf maakte afgelopen week bekend het Belgische Voeders Algoet over te nemen. Het bedrijf ligt dicht bij de andere ForFarmers-locaties in België.

Voeders Algoet produceert zo’n 150.000 ton veevoer voor varkens en runderen. ForFarmers betaalt zo’n € 14 miljoen voor de overname. Beleggers moeten dit een positieve ontwikkeling hebben gevonden, want de koers steeg met 5,8%.