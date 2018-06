Vlees met Beter Leven Keurmerk flink meer verkocht

Consumenten kochten in 2017 62% meer vlees in de supermarkt met een Beter Leven Keurmerk.

Volgens de Monitor Keurmerken Retail van onderzoeksbureau IRI zetten supermarkten in Nederland voor € 1,47 miljard om aan producten met dit label. Vooral vleeswaren met een of meerdere sterren binnen het Beter Leven Keurmerk (BLK) van de Dierenbescherming verkopen beter in de supermarkten, de stijging in dit productschap was 170% vergeleken met 2016. In het versvleesschap werd 34% meer verkocht met een BLK-sticker.

Varkenshouder krijgt alleen onkostenvergoeding

Supermarkten zijn één voor één de afgelopen jaren overgestapt naar de verkoop van voornamelijk vers vlees en vleeswaren met 1 ster BLK. Dat is nu dus terug te zien in de omzetcijfers van het label. Hoeveel de veehouder die produceert onder deze vlag van het succes van BLK terugziet op zijn bedrijf, is onduidelijk. Een varkenshouder krijgt alleen een onkostenvergoeding, weet Jaap Kreuger, voorzitter van de leveranciersvereniging van varkensvlees met één ster BLK.

Varkensvlees met 1 Beter Leven-ster in de supermarkt. Volgens de Monitor Keurmerken Retail van onderzoeksbureau IRI zetten supermarkten in Nederland voor € 1,47 miljard om aan producten met dit label. - Foto: Roel Dijkstra

Verwerkt vlees met Beter Leven Keurmerk

“Verder krijgen we dezelfde prijs als een gangbare varkenshouder. We zijn net als de rest afhankelijk van de wereldmarkt, omdat niet het gehele varken door de retail wordt afgenomen. Die wil immers alleen het vlees. De vierkantsverwaarding van de productie wordt wel hoger doordat supermarkten nu ook verwerkt vlees met het keurmerk verkopen.”

Vergoeding voor omzetderving en investeringen

Veehouders die produceren onder het BLK krijgen een vergoeding voor de omzetderving, omdat BLK meer ruimte per dier voorschrijft. Daarnaast worden extra investeringen in stal of afleidingsmateriaal die nodig zijn om aan de voorwaarden te voldoen, gedekt. Volgens de laatste cijfers produceren 1.651 veehouders voor het keurmerk.

Beter Leven-scharrelvarkens, met biggen bij de zeug, op stro. Varkenshouders krijgen een onkostenvergoeding voor de extra kosten die ze maken. - Foto: Bart Nijs

Afzetzekerheid bij veehouders

Volgens Marijke de Jong-Timmerman, programmamanager van BLK bij de Dierenbescherming, zorgt het keurmerk wel voor een afzetzekerheid bij veehouders. “Supermarkten spelen in op de trend in de maatschappij om meer transparantie te bieden rondom dierenwelzijn. Door de korte keten kan het BLK dat garanderen.”

Anderzijds zorgt het beleid van supermarkten om vooral Beter Levenvlees te verkopen tot minder flexibiliteit om piekmomenten op te vangen.

Vergeleken met alle verkochte vleesproducten is in 2017 35% van alle vleeswaren voorzien van een label, bij vlees is dit percentage 28%. Hier valt in dit onderzoek ook de biologische productie onder.