Veiling 715 hectare pachtgrond IJsselmeerpolders

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) gaat ongeveer 715 hectare agrarische grond in de IJsselmeerpolders opnieuw verpachten.

Dit laat de vastgoedorganisatie van en voor de Rijksoverheid weten.

Geliberaliseerde pacht

De RVB biedt 27 kavels in de IJsselmeerpolders in geliberaliseerde pacht aan. De kavels zijn gelegen in de Noordoostpolder, Oostelijk- en Zuidelijk Flevoland en de Wieringermeer. In totaal gaat het om ongeveer 715 hectare met agrarische bestemming. De exacte ligging van de kavels, bijbehorende informatie en de details van de openbare inschrijving worden begin augustus 2018 bekendgemaakt.

Kritiek op openbare inschrijving

Eerder hebben boeren en pachtersorganisatie BLHB kritiek geuit op dergelijke openbare inschrijvingen. De pachtveilingen met openbare inschrijving hebben grote impact op pachtprijzen, het areaal van boeren en grondkwaliteit.

‘Marktconform’

Het RVB heeft eerder al laten weten dit jaar met een grote pachtveiling te komen. Op de vraag waarom het RVB deze vorm van verpachten gebruikt, antwoordt een woordvoerder dat het bedrijf ten eerste een marktconforme prijs willen realiseren. Het RVB ziet het niet als een vorm van verpachten die de prijzen opjaagt. Het is een gevolg van vraag en aanbod en het laat juist zien wat boeren voor grond over hebben, aldus het vastgoedbedrijf. Ten tweede wil het iedereen een gelijke kans geven om grond te pachten.