Tweede Kamer wil kromme komkommer in het schap

De Tweede Kamer wil dat er een einde komt aan de cosmetische eisen aan voedsel.

Een ruime meerderheid stemde in met een motie van Carla Dik-Faber (ChristenUnie) waarin ze de regering vraagt om in Europa in te zetten op het schrappen van cosmetische eisen in handelsnormen, omdat dit leidt tot voedselverspilling. Ze vindt dat bij de handel in groente en fruit moet worden gekeken naar kwaliteit in de vorm van versheid, veiligheid en smaak, en niet naar bijvoorbeeld vorm of kleur.

Handelsnormen voor uiterlijke kenmerken

Minister Carola Schouten van landbouw gaf eerder al aan om bereid te zijn om in Europa aan te kaarten dat handelsnormen voor uiterlijke kenmerken geen reden mag zijn voor verspilling, al zegt ze dat de problematiek niet groot lijkt te zijn. “We zien niet precies dat de EU-handelsnormen een belangrijke oorzaak zijn van de voedselverliezen. Er vindt vooral veel verspilling plaats op andere plekken dan bij de EU-handelsnormen. Maar elke slag die we daar kunnen maken, zal ik proberen te maken”, aldus Schouten. Ook gaat ze met supermarkten in gesprek over de eisen die zij zelf vaak opleggen aan de soorten en maten van groente en fruit.

VVD-Kamerlid Arne Weverling voegt er aan toe dat er weinig producten worden afgekeurd vanwege uiterlijke kenmerken. “Ik heb het even nagezocht en volgens mij waren er in 2017 800.000 controles van het Kwaliteits-Controle-Bureau en slechts 0,03% werd afgekeurd vanwege uiterlijke kenmerken. In gesprek gaan is altijd prima, maar laten we het in proporties zien”, zegt hij.

Btw-verhoging groente en fruit

De Tweede Kamer stemde ook voor een motie die vraagt om een nieuwe gezondheidskeurmerk op voedsel, gebaseerd op de Schijf van Vijf, als vervanger van het ‘Ik kies bewust’-logo dat gaat verdwijnen.

Nieuwe pogingen van PvdD, SP en PvdA om de btw-verhoging op groente en fruit ongedaan te maken of het btw-tarief voor groente en fruit te verlagen zijn opnieuw gestrand. Een motie van SP en PvdA om te onderzoeken welk effect een substantiële verlaging van btw op groente en fruit op de consumptie hiervan heeft, kreeg ook geen meerderheid.

Kindermarketing gericht op gezonde producten

De Tweede Kamer stemde in met een motie waarin wordt uitgesproken dat kindermarketing vooral gericht moet worden op gezonde producten uit de Schijf van Vijf. Een motie van SP, die vraagt om tot wetgeving te komen op dit punt als er geen afspraken kunnen worden gemaakt met de voedingssector, haalde het niet.