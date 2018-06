Schouten wil geen ontheffing bovengronds bemesten

Minister Carola Schouten van landbouw wil de ontheffing voor het bovengronds uitrijden van mest voor kringloopboeren niet verlengen.

Ze ontraadt een motie van SP en D66 die hierom vraagt.

Schouten zegt dat bewezen is dat het bovengronds uitrijden van mest leidt tot een hogere ammoniakuitstoot. Ze benadrukt dat de Tweede Kamer haar er regelmatig op wijst dat ze ervoor moet zorgen dat de uitstoot wordt beperkt en dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) moet worden nageleefd. Het uitvoeren van deze motie zou hier juist tegenin gaan.

Toegenomen groep boeren

De groep boeren die gebruik maken van de ontheffing is de laatste 5 jaar toegenomen van 150 naar 424 boeren. Het is onduidelijk hoeveel groter deze groep boeren de komende jaren zal worden. Als er opnieuw ontheffing voor bovengronds uitrijden wordt verleend, gaat dit ten kostte van de ontwikkelruimte in voor de landbouw in het PAS, legt de minister uit. Hoewel het bestaand gebruik van bovengronds uitrijden van mest wordt meegenomen in de berekeningen, kan de minister niet overzien hoeveel groter dit zal worden.

Alternatieven

“Er zijn alternatieven voor het uitrijden van mest. Ik vind het logisch dat we die toepassingen gebruiken die voor de minste uitstoot van ammoniak zorgen, en daar richt deze motie zich niet op”, aldus Schouten.

De Tweede Kamer stemt volgende week over de motie. Een vergelijkbare motie van SP werd 5 jaar geleden kamerbreed aangenomen. Nu gaven PVV en PvdD openlijk hun twijfels aan.