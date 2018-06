Rutte in EU-parlement: minder geld voor GLB

Volgens premier Rutte kan de EU extra geld vrijmaken door te bezuinigen op de landbouwbegroting.

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid moet blijven, maar het moet ook gemoderniseerd worden en dat kan met minder geld. Dat zegt premier Mark Rutte, die woensdag in het Europees Parlement te gast was.

Rutte keerde zich fel tegen het voorstel om de Nederlandse bijdrage aan de Europese Unie te verhogen tot 1,3% van het bruto binnenlands product. Zo’n verhoging speelt de Eurosceptici in de kaart, meent hij.

Bezuinigen op landbouwbegroting

Rutte zegt zich niet te kunnen voorstellen dat er wel nieuwe taken kunnen worden geformuleerd waar geld voor nodig is, maar dat er geen bezuinigingen kunnen worden gevonden, onder andere in de landbouwbegroting en de cohesiefondsen.

Premier Rutte tijdens zijn toespraak voor het Europees Parlement op 13 juni. - Foto: ANP

Rutte werd in het parlement bekritiseerd over de Nederlandse opstelling door onder andere voorzitter Manfred Weber van de christendemocratische fractie, die later bijval kreeg van de Nederlandse Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik (CDA) op het punt van de landbouwbegroting.

‘Wij willen meer geld voor de landbouw, om te zorgen dat de Europese landbouw concurrerend kan zijn’

Voorzitter Antonio Tajani van het Europees Parlement benadrukte in een gezamenlijke persconferentie met Rutte het belang van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. “Wij willen meer geld voor de landbouw, om te zorgen dat de Europese landbouw concurrerend kan zijn.” Wat hem betreft hoeft het geld voor de landbouw niet alleen via het GLB bij de boeren terecht te komen.

Rutte verklaarde na afloop van het debat in een persconferentie dat hij geen kandidaat is voor de topposities in de Europese Unie, die volgend jaar vrijkomen na de Europese verkiezingen.