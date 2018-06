Opnieuw dreigt grote mestverwerker te stranden

De biogasinstallatie van kunstmestfabrikant OCI Nitrogen en RE-N Technologies krijgt geen SDE+ subsidie.

Daarmee dreigt opnieuw een groot mestverwerkingsproject te stranden. Nu niet vanwege problemen met vergunningen, maar wel vanwege het niet toekennen van de subsidie voor duurzame energieopwekking SDE+. RVO.nl heeft dat recent bekendgemaakt aan het project Zitta Biogas Chemelot.

OCI Nitrogen is ‘ontzettend teleurgesteld’ en ziet het besluit van RVO.nl als een gemiste kans voor een project dat meerdere problemen op had kunnen lossen, aldus een woordvoerder. Het project zou gerealiseerd moeten worden op het industriepark Chemelot in Geleen. Het is een samenwerking van kunstmestfabrikant OCI Nitrogen en de technologieleverancier RE-N Technologies.

700.000 ton mest

De geplande installatie zou circa 700.000 ton mest, vooral varkensmest, gaan vergisten en verwerken. Voor het proces wordt restwarmte van de kunstmestfabriek ingezet en het biogas wordt gebruikt voor de productie van kunstmest. Biogas zou op die manier een deel van het aardgas dat nu voor kunstmest gebruikt wordt, gaan vervangen.

RVO.nl reageert niet inhoudelijk op afgewezen SDE-aanvragen, meldt een woordvoerder. Wel wijst hij op recent vergunde projecten. De 3 grootste vergunde projecten voor mestvergisting in 2017 zijn samen goed voor bijna € 160 miljoen aan SDE-subsidie.

Een daarvan is Agrogas in Varsseveld, dat al meer dan 10 jaar bezig is met de realisatie van een biogasinstallatie. Agrogas krijgt maximaal € 59 miljoen SDE+-subsidie en gaat jaarlijks circa 8 miljoen kuub biogas produceren. Bij Zitta gaat het om een gasproductie van 40 miljoen kuub per jaar. Een op een omrekenen kan niet omdat het verschillende installaties zijn, maar dat het voor het nu afgewezen project gaat om een fors bedrag is duidelijk.

Nog geen overeenkomsten voor mestlevering

Niet alleen OCI Nitrogen en Re-N Technology, maar ook provincie Limburg, Chemelot en betrokken veehouders vinden het besluit om geen subsidie te verlenen jammer. Maar alle partijen zijn het erover eens dat de subsidie noodzakelijk is om dit project verder te kunnen ontwikkelen. Dat is tot nu toe ook zo naar buiten gebracht en is ook de reden dat er nog geen overeenkomsten voor mestlevering zijn afgesloten, volgens OCI.

De initiatiefnemers beraden zich nu op een mogelijk vervolg en blijven voorlopig vasthouden aan de wens om biogasproductie op Chemelot te realiseren.