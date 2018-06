Ongeval Makkinga was ook gebeurd zonder spuiwater

Het ongeval met de mestsilo in het Friese Makkinga in 2013 had ook kunnen plaatsvinden als geen spuiwater aan de mest was toegevoegd. Daarover waren 4 deskundigen het woensdag 6 juni voor het Hof Leeuwarden over eens.

Juist de aanwezigheid van spuiwater uit luchtwassers van varkensstallen in de silo was de reden dat Gerrit Heeres van Heeres Mix & Pomptechniek in hoger beroep was gegaan. Dat zorgde voor een extreme onverwachte situatie, aldus Heeres.

In maart 2017 had de rechtbank Zwolle hem veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur, een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar en een boete van € 100.000. Heeres werd verweten onzorgvuldig te zijn geweest. Zijn medewerkers waren zonder adequate reddingsmiddelen aan het werk gegaan en volgens de rechtbank ‘ten dode opgeschreven’ bij hun werk in de silo. Bij het ongeval kwamen 3 personen om het leven en raakte er 1 zwaargewond.

Voor het Hof voert Heeres aan dat het hem het ongeluk niet verweten kan worden. “Het oordeel is onterecht. Dit was een levensgevaarlijke silo. De aanwezigheid van spuiwater was mij niet bekend, anders hadden we niet op deze manier gewerkt.” Heeres verwijt de melkveehouder hem niet op de hoogte te hebben gesteld over de aanwezigheid van het spuiwater.

Deskundigen geven mening

Het Hof liet 4 deskundigen opdraven om hun mening te geven op het ongeluk. Fridtjof de Buisonje en Nico Verdoes van Wageningen UR Livestock Research, Carl Koch van Eurolab Deventer en Serge Kuper, inspecteur arbeidsomstandigheden van SZW. Bij de vraag van rechter Beswerda of het ongeluk ook had kunnen gebeuren zonder de aanwezigheid van spuiwater gaven zij alle 4 aan dat dat het geval is. Volgens Koch zou dat overigens dan wel minder waarschijnlijk zijn.

Verdoes: “De kans met spuiwater is wel groter, maar zonder kan het betreden van een mestsilo dodelijk zijn. Daar zijn vele voorbeelden van.” Volgens Kupers vergt het werken in besloten ruimtes het treffen van alle noodzakelijk voorzorgsmaatregelen. Daar is bij het ongeluk in Makkinga geen sprake van geweest, aldus de inspecteur SZW.

Niet gewerkt met perslucht

De advocaat-generaal verweet Heeres tijdens de zitting dat hij niet werkte met persluchtsystemen maar met een compressor die schone lucht moest aanvoeren. Bovendien had Heeres volgens de advocaat-generaal gerommeld aan de compressor en leverde die veel te weinig druk zodat de medewerker in de silo te weinig schone lucht kreeg en automatisch in aanraking kwam met dodelijke gassen. De advocaat-generaal handhaafde de strafeis van de rechtbank. De advocaat van Heeres pleit voor vrijspraak.

Tumult na slotwoorden

In de zaal ontstond tumult toen Heeres in zijn slotwoorden de veehouder de schuld van het ongeluk toeschoof. Die was verantwoordelijk voor de dood van zijn medewerkers en zijn eigen zoon. Hierop verlieten enkele nabestaanden de zaal en kreeg Heeres de kreet ‘moordenaar’ toe gesist.

Over 2 weken doet het Hof uitspraak.