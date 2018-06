NVWA kreeg 30 meldingen vermoedelijke mestfraude

De afgelopen 12 maanden zijn er bij de NVWA zo’n 30 signalen van vermoedelijke mestfraude gemeld.

Dat schrijft minister Carola Schouten van landbouw in een brief aan de Tweede Kamer. Daarnaast zijn er diverse signalen over mestzaken binnengekomen die niet meteen op fraude hoeven te duiden.

Vermoedens van mestfraude melden

Schouten reageert hiermee op vragen van SGP-Kamerlid Roelof Bisschop. Hij vroeg de minister waarom mensen niet bij de NVWA terecht konden om vermoedens van mestfraude te melden. Schouten reageert dat ze dit signaal niet herkent en dat vermoedens van fraude wel bij de NVWA gemeld kunnen worden. “Dat betekent niet dat alle meldingen door de NVWA zelf worden opgepakt door toezichts- of handhavingsacties”, zegt Schouten.

Risicoanalyse

Aan de hand van een risicoanalyse wordt besloten welke actie wordt ondernomen op een melding. Bepaalde meldingen, zoals stankoverlast bij het uitrijden van mest vanuit de opslag wordt doorgezet naar de Omgevingsdiensten of de politie.

Naar aanleiding van de berichtgeving over mestfraude roept minister Schouten de landbouwsector op om vermoedens van fraude te melden, zodat fraudeurs aangepakt kunnen worden.