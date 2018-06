NVWA: 15 transporteurs van mest en dieren beboet

Inspectiediensten, politie en douane hebben vanaf begin dit jaar tot heden 25 transportbedrijven gecontroleerd die ervan werden verdacht de transportregels te overtreden.

15 bedrijven hebben een boete gekregen, bij de overige bedrijven loop het onderzoek nog. Dat meldt de NVWA. De verdenkingen betreffen onder meer sjoemelen met tachografen, het overschrijden van de rij- en rusttijden, schijnconstructies, overbelading, fraude met mestmonsters en het overschrijden van regels voor dierenvervoer. Het gaat om bedrijven waar reële verdenkingen bestonden op basis van gegevens van een of meerdere instanties.

Fraude met mestmonsters

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft bij de inspecties vermoedelijke fraude met mestmonsters en valsheid in geschrifte met vervoersbewijzen voor dierlijke meststoffen geconstateerd bij enkele bedrijven. Ook trof de NVWA bij twee bedrijven ruimtes met apparatuur en materiaal om mestmonsters te vervalsen aan. De bedrijven worden er van verdacht op papier de indruk te wekken dat mest naar het buitenland is vervoerd, terwijl het in werkelijkheid naar Nederlandse bedrijven is gegaan. De onderzoeken bij mestvervoerders zijn nog niet afgerond. De boete voor de overtredingen kunnen variëren van honderden euro’s tot honderdduizenden euro’s.

Reistijden en rustplaatsen

Bij controles op het juist vervoeren van dieren heeft de NVWA bij één bedrijf vastgesteld dat de regels voor reistijden en het verplicht aandoen van rustplaatsen voor dieren bij 263 vrachten niet zijn nageleefd.

De naleving op het gebied van mest en dierenwelzijn wisselt sterk per bedrijf. Sommige inspecties zijn helemaal akkoord, terwijl bij andere bedrijven meerdere overtredingen zijn geconstateerd.