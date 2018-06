Minder antibiotica gebruikt, meer verkocht

Het antibioticumgebruik in de veehouderij is in 2017 opnieuw gedaald, maar de doelstelling voor antibioticareductie wordt nog niet gehaald. Het beleid wordt daarom voor verschillende sectoren aangescherpt.

Uit het jaaroverzicht van de diergeneesmiddelenautoriteit SDa over 2017 blijkt dat vooral in de kalkoensector het aantal dierdagdoseringen fors is gedaald, met 23,7%. Ook in de vleeskuikensector (7,8%), de kalversector (3,6%) en de varkenssector (1,9%) daalde het antibioticagebruik. In de rundveesector is het antibioticagebruik licht gestegen: in de melkveehouderij met 1,5%, bij vleesvee met 2,7%. SDa beschouwt deze stijging vooralsnog als natuurlijke variatie.

De daling in de pluimveehouderij komt volgens SDa deels door de toename van het aantal bedrijven met trager groeiende rassen.

Het gebruik van hoogwaardige antibiotica, de tweede- en derdekeuzemiddelen, is in de meeste sectoren onveranderd laag. Alleen bij kalkoenen en vleeskuikens is het gebruik van tweedekeuzemiddelen relatief hoog. Bij vleeskuikens is 74% van de gebruikte antibiotica een tweedekeuzemiddel, bij kalkoenen is dat 54%.

70% reductie ten opzichte van 2009 nog niet gehaald

Hoewel het gebruik op basis van dierdagdoseringen is gedaald, is de verkoop van antibiotica in 2017 gestegen met 3% ten opzichte van 2016 naar 181.097 kilo actieve stof. Ten opzichte van referentiejaar 2009 is de verkoop van antibiotica met 63,4% gedaald, vorig jaar was dat nog 64,4%. Daarmee is de overheidsdoelstelling van 70% reductie ten opzichte van 2009 nog niet gehaald.

De stijging van de verkoop terwijl het gebruik in de veehouderijsectoren is gedaald, komt volgens SDa door het gebruik niet niet-gemonitorde diersoorten (huisdieren, paarden, geiten) en door voorraadvorming.

Van stoplichtsysteem naar benchmarkwaarde per sector

Om het antibioticagebruik verder te verlagen, worden de benchmarkwaarden aangepast. SDa stapt af van het stoplichtensysteem met rood, oranje en groen (actiegebied, signaleringsgebied en streefgebied) en voert één benchmarkwaarde per sector in.

Voor sectoren waar het antibioticagebruik weinig spreiding kent, veel bedrijven op nulgebruik zitten, wordt een benchmarkwaarde voor aanvaardbaar gebruik vastgesteld voor 5 jaar. Dit geldt onder andere voor varkens, vleeskuikens en rundvee. Voor sectoren waar het gebruik hoger is en de verschillen groter worden voorlopige benchmarkwaarden vastgesteld voor 2 tot 3 jaar.

Normen aangescherpt voor vleesvarkens en vleeskuikens

De normen veranderen voor de rundveehouderij niet, voor pluimvee en varkens komt de grens van het aantal dierdagdoseringen waarop veehouders actie moeten gaan ondernemen aangescherpt. Bij vleesvarkens gaat dit van een dierdagdosering van 10 naar 5 en bij vleeskuikens van 15 naar 8.

SDa adviseert om een overgangstermijn in te voeren naar het nieuwe systeem, omdat de ambities voor veehouders en dierenartsen hoog liggen.