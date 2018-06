Mestverwerker slaat alarm

Varkenshouders kunnen hun mest niet of nauwelijks kwijt. Jan Scherff van Mestverwerking Friesland luidt de noodklok hierover.

Hij heeft een vergunning voor het verwerken van 240.000 ton mest. Maar de industriële verwerker – zonder eigen vrachtwagens – haalt die capaciteit bij lange na niet. Vorig jaar werd 135.000 ton verwerkt, waarvan 80% uit de varkenshouderij. Dit jaar staat de teller op 18.000 ton, zo laat directeur Jan Scherff weten. “Dat haalden we anders in een maand. Ik heb al 3 mensen ontslagen.”



Jan Scherff. - Foto: Mark Pasveer

De verplichte invoering van AGR/GPS is funest voor de mestverwerkers, stelt Scherff, die eerder ook al eens aankondigde dat hij zou moeten stoppen. “In Polen schreeuwen ze om onze mest, maar we kunnen er niet komen.”

‘Koude sanering’

Scherff ontwikkelde het zogenoemde e-CMR-systeem, maar dat wordt niet erkend. “De overheid wil niet meewerken. Ik heb het talloze keren geprobeerd”, aldus Scherff. Hij is bezig om in het Duitse Cloppenburg een bedrijf op te zetten met een verwerkingscapaciteit van 1 miljoen ton dikke fractie. “In Nederland verzuipen we in de mest. Ik krijg huilende boeren aan de lijn die hun mest niet kwijt kunnen. Dit is een koude sanering van de sector.”

Scherff verwacht dat de export van fosfaat dit jaar 5,5 miljoen kilo lager uitvalt dan vorig jaar. “Ik doe een dringend beroep op de overheid. Hoe gaan we dit oplossen?”