Mesdagfonds desnoods naar rechter om ammoniakdata

Het Mesdagfonds gaat desnoods naar de rechter om ruwe meetgegevens van bemestingsexperimenten uit de jaren ‘90 van Wageningen UR los te krijgen.

Wageningen UR zegt dat de ruwe data er niet meer zijn. De universiteit heeft het Mesdagfonds een lijst gegeven met data, berekeningen, onderzoeksrapporten, publicaties en onderzoeksresultaten die beschikbaar zijn uit de periode van 1989 tot en met 2017.

Vrijgeven van data

Het Mesdagfonds wil dat de Tweede Kamer via minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) druk uitoefent om de gewenste gegevens alsnog los te krijgen van de Wageningse Universiteit. Als dat niet leidt tot het vrijgeven van data zal stapt het Mesdagfonds naar de onderzoeksrechter “om via voorlopige getuigenverhoren van een twintigtal mensen in beeld te brengen wie welke kennis heeft over het bestaan van de brondata”, meldt voorzitter Jan Cees Vogelaar van het Mesdagfonds in een e-mail aan Wageningen Universiteit. Volgens Vogelaar is het bestaan van de ruwe data “door diverse bronnen ook vanuit WUR intern (...) bevestigd.”

Bewaren van ruwe data

De Wageningse universiteit ontkent het bestaan van de gegevens en zegt dat ze geen gegevens kan verstrekken die er niet meer zijn. De ruwe data hoeven volgens de algemeen geldende wetenschappelijke protocollen overigens ook niet langer dan 10 jaar bewaard te worden.

De kwestie over de onderzoeksgegevens is afgelopen week opgelaaid, nadat in een besloten bijeenkomst van het Rathenau Instituut de Wageningse onderzoeker Paul Goedhart meldde dat hij een meetmethode aan het verifiëren is aan de hand van (onder andere) gegevens uit 1997. Volgens Wageningen Universiteit en Researchcentrum werkt Goedhart met bewerkte gegevens en niet met de ruwe data.

Bewerkte gegevens wel beschikbaar

De bewerkte gegevens zijn wel beschikbaar voor onderzoekers buiten Wageningen UR, al wil Wageningen wel graag weten wat er dan met de gegevens gebeurt en ook inzage in een eventuele publicatie daarover, om te voorkomen dat “er onvoldragen artikelen uit voortvloeien.”

In een persbericht laat het Mesdagfonds weten dat de Raad van Bestuur van de universiteit heeft “ingegrepen en de verloren gewaande data niet ter beschikking gesteld.” Volgens woordvoerder Simon Vink van de Raad van Bestuur is die aantijging “absurd en schandalig.” “De Raad van Bestuur heeft zich er niet mee bemoeid, tot dit persbericht van het Mesdagfonds verscheen”, aldus Vink.

Mesdagfonds neemt geen genoegen

Het Mesdagfonds vraagt om de ruwe meetdata van bemestingsexperimenten waarop het huidige ammoniakbeleid voor de melkveehouderij is gebaseerd. Het Mesdagfonds neemt geen genoegen met bewerkte data, waar volgens het Mesdagfonds “essentiële data zijn verwijderd of aanpassingen in zijn gemaakt.”