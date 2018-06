Keijzer wil overal in Nederland snel internet

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) wil overal in Nederland snel internet mogelijk maken, ook op het platteland.

“Waar je in Nederland woont, moet geen verschil maken bij de vraag of je gebruik kunt maken van snel internet. Deze eis moet er dan ook toe leiden dat de kwaliteit van de mobiele netwerken in het buitengebied beter wordt”, zegt Keijzer tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Actieplan voor verspreiding breedbandinternet

De staatssecretaris komt voor de zomer met een actieplan digitale connectiviteit waarin staat hoe breedbandinternet zal worden ingevoerd. Keijzer vindt dat het niet meer zoveel uitmaakt hoe het snelle internet bij consumenten terecht komt. De technieken van bijvoorbeeld glasvezelkabel en internet via de ether en andere infrastructuren gaan steeds meer op elkaar lijken en kunnen in toenemende mate dezelfde diensten leveren.

‘Mensen op het platteland willen verlost worden van het gevoel dat zij yoghurt consumeren door een rietje’

PvdA-Kamerlid William Moorlag benadruk het belang van snel internet voor het platteland met het oog op innovaties en hightech-precisielandbouw. “Mensen verlangen echt naar die nieuwe, snelle 5G-techniek. Zij willen verlost worden van het gevoel dat zij yoghurt consumeren door een rietje. Ze willen af van de trage verbindingen.”

SGP-Kamerlid Chris Stoffer vindt dat – zolang het 5G-netwerk nog onvoldoende is uitgerold – een deel van de 3,5GHz-frequentieband gereserveerd moet worden voor het gebruik van breedbandinternet in het buitengebied, zodat bewoners van het buitengebied op die manier gebruik kunnen maken van snel internet. Hij diende hiervoor een motie in. Keijzer antwoordde dat er nog onderzoeken lopen op dit punt, waarop ze vroeg om de motie aan te houden.

Kamer eensgezind over uitrol snel internet

De Tweede Kamer is vrij eensgezind over de uitrol van snel internet. “Dit is typisch een positief #MeToo-debat, denk ik, want wie is ertegen? Ik geloof niet dat er één Kamerlid tegen snel internet of een snelle uitrol is. Ook mijn fractie is dat niet; wij zijn voor snel internet en een snelle uitrol, inderdaad ook in de buitengebieden”, typeerde PVV-Kamerlid Dion Graus de stemming in de Kamer.