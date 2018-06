Hogan: overtuig Nederland voor extra GLB-geld

Andere lidstaten van de Europese Unie moeten Nederland ervan overtuigen dat er meer geld beschikbaar moet komen voor het landbouwbudget.

Dat zegt EU-landbouwcommissaris Phil Hogan in een interview met de Irish Farmers Journal.

De Ierse commissaris Phil Hogan noemt Oostenrijk, Finland, Zweden Denemarken en Nederland als de 5 lidstaten die tegenhouden dat de landbouwbegroting op peil blijft.

“Bij de begrotingsonderhandelingen hebben we de instemming van alle 27 lidstaten nodig”, aldus Hogan.

Onderhandelingen

“De landen die terughoudend zijn om akkoord te gaan met meer geld voor landbouw of enig ander onderdeel van de begroting zijn Oostenrijk, Finland, Zweden, Denemarken en Nederland”, zegt hij. “Als we meer geld op de begroting willen, moeten we die landen overtuigen om meer geld te leveren. Daar zullen de politieke onderhandelingen het komende jaar over gaan.”

Hogan hoopt dat aan het eind van het begrotingsproces toch nog extra geld komt voor de landbouw in de Europese Unie.