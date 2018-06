Geen SDE-subsidie meer voor grond onder zonneparken

Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) wil niet dat er nog subsidie gaat naar grond onder zonneparken.

Dat heeft hij laten weten na Kamervragen van Sandra Beckerman (SP) over het NRC-onderzoek naar zonneparkenontwikkelaar Powerfield. Volgens NRC voerde Powerfield omstreden grondtransacties uit bij de aankoop van grond voor zonneparken. Dat gebeurde met geld van particuliere beleggers.

Sterke concurrentie

Wiebes ging in op de vraag van Beckerman of de rijkssubsidie voor duurzame energie (SDE+) wel bedoeld is ‘voor het opkopen van grond’. Er is in Nederland sterke concurrentie om geschikte gronden voor grote zonneparken, vooral in het noorden en oosten van het land. Daardoor lopen de vergoedingen aan grondeigenaren sterk op. Er worden bedragen genoemd van € 5.000 à € 7.000 per hectare per jaar. Dat is een veel hogere opbrengst dan boeren kunnen behalen met landbouwactiviteiten.

Kostenposten

Tot nu toe was grond een van de kostenposten voor zonneparken die wordt meegerekend bij de bepaling van de rijkssubsidie voor duurzame energie (SDE+), naast bijvoorbeeld de kosten voor zonnepanelen en de netaansluiting. Momenteel wordt nog € 2.500 per hectare per jaar ingecalculeerd. Daarmee stopt Wiebes dus in het najaar. Wel blijft het systeem van subsidie voor zonneparken bestaan.

Uit het NRC-onderzoek kwam naar voren dat de meeste ontwikkelaars van zonneparken de grond huren, Powerfield daarentegen kocht de grond met geleend geld. Powerfield liet vorige week weten te stoppen met de omstreden grondtransacties.