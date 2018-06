Geduld met NVWA raakt op in Kamer

Het geduld van de Tweede Kamer met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit raakt op. Minister Carola Schouten moet zorgen dat de financiën op orde komen. Zij belooft de Kamer daar scherp op toe te zien.

Het parlement toonde zich donderdag 14 juni geschrokken na de brief waarin minister Schouten meldde dat de kosten van de automatisering bij de NVWA danig uit de hand lopen. Waar de kosten aanvankelijk begroot werden op € 36 miljoen voor een periode van 7 jaar, blijkt het volgens de jongste berekeningen op te lopen tot € 95 miljoen in tenminste 8 jaar.

De overschrijding van de automatiseringskosten liggen in de Kamer extra gevoelig. In 2014 kwam een parlementaire onderzoekscommissie tot de conclusie dat de overheid de automatiseringskosten niet kan beteugelen en dat het parlement daar geen zicht op heeft.

Minister sluit nog meer kosten niet uit

De minister laat nader onderzoek doen om te kijken of en hoe de kosten omlaag kunnen. Zij sluit niet uit dat er nog meer geld nodig zal zijn. De Kamer toonde zich donderdag kritisch maar mild. SP‘er Frank Futselaar zei dat hij onder andere omstandigheden mogelijk de vertrouwensvraag had gesteld. Maar het feit dat de minister nog maar zo kort zit, weerhield hem daarvan.

CDA‘er Jaco Geurts toonde zich blij met het feit dat de ministers Schouten en Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) nu wel de gegevens boven tafel hebben gekregen, waar hij onder de vorige bewindslieden ook al naar vroeg. Ook Carla Dik-Faber (ChristenUnie) nam het op voor haar partijgenoot en minister tegen de verwijten, die onder andere van PvdA-Kamerlid William Moorlag kwamen. Moorlag zei dat de minister niet goed had opgelet. “Onbegrijpelijk”, oordeelde Dik-Faber, “dat de PvdA nu verwijten maakt. Wat heeft de PvdA de afgelopen 4 jaar in het kabinet dan gedaan?”

Hard gewerkt om cijfers boven tafel te krijgen

De verantwoordelijk bewindslieden (Sharon Dijksma en Martijn van Dam) in het vorige kabinet waren van PvdA-huize. De minister vond het niet nuttig te praten over wei wat in het verleden wel of niet had gedaan. “Achteraf is het gemakkelijk praten. Maar dat is niet zo productief. Ik heb heel hard gewerkt om de cijfers boven tafel te krijgen. Die cijfers vallen niet mee. Mij is er alles aan gelegen om de kosten omlaag te brengen”, zei Schouten.