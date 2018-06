ForFarmers stopt met de Zwarte Cross

10 jaar nadat ForFarmers een samenwerking is aangegaan met het Zwarte Cross-festival stopt het veevoerbedrijf met activiteiten tijdens het grootste festival van Nederland en het grootste motorcrossevenement ter wereld.

Na tien jaar is het tijd voor wat anders, aldus ForFarmers. De samenwerking ontstond in 2009 om een informeel contactmoment met klanten, medewerkers en de agrarische sector in het algemeen te creëren. Daarnaast wilde ForFarmers op deze manier de naamsbekendheid in Nederland vergroten. De eerste editie startte met 5.500 bezoekers verdeeld over twee dagen. Dat aantal groeide uit tot 22.000 bezoekers in 2017 die via ForFarmers op de Zwarte Cross aanwezig waren.

Alle klanten bereiken

Na de komende editie van de Zwarte Cross wordt het volgens ForFarmers tijd voor wat nieuws. Wat dat gaat worden, is nog niet bekend. ForFarmers wil al haar klanten kunnen bereiken, van klein tot groot, van jong tot oud, verspreid over heel Nederland, maar altijd geldt: dicht bij de boer. Jan Potijk, directeur ForFarmers Nederland: “Wij zullen ons blijven inspannen om aansprekende activiteiten te ontwikkelen voor onze achterban, de boeren van Nederland.”