EU-parlement kraakt Hogans GLB-voorstel

Het Europees Parlement vreest dat het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid eerder leidt tot meer dan tot minder bureaucratie.

Er bestaat grote de vrees dat lidstaten hun eigen lijn volgen en dat het landbouwbeleid daarmee minder gemeenschappelijk wordt.

Ondernemers de sector uit

Het was maandagavond de eerste keer dat het Europees Parlement met Europees Commissaris Phil Hogan sprak over zijn plannen voor het nieuwe beleid voor de periode van 2021 tot 2027.

Christendemocraat Albert Dess, landbouwwoordvoerder van de grootste fractie, zei te vrezen dat er meer bureaucratie komt en dat jonge boeren er niet door geholpen worden. Volgens hem worden jonge ondernemers door de plannen van Hogan de sector uitgejaagd.

Monster van bureaucratie

Dess kreeg steun van James Nicholson van de conservatieve fractie (waarvan ook ChristenUnie/SGP deel uitmaakt). Volgens Nicholson creëert Hogan een “monster van bureaucratie en rode linten”. Liberaal Ulrike Müller vroeg zich af of de invoering van strategische plannen per lidstaat inclusief rapportages over de uitvoering het voor de boeren eenvoudiger gaan maken. Nicholson vindt dat Hogan ten onrechte snijdt in het landbouwbudget.

Renationalisatie

De sociaaldemocratische landbouwwoordvoerder Eric Andrieu had een hard oordeel: “Deze plannen zijn niet evenwichtig, niet ambitieus en niet realistisch”. Ook hij bekritiseerde de verkleining van het landbouwbudget en het voorstel tot ‘renationalisatie’ van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.