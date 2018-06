Droogte in waterschap Aa en Maas ondanks hoosbuien

In grote delen van Oost-Brabant, het beheergebied van waterschap Aa en Maas, dreigt droogte.

Terwijl grote delen van Nederland de laatste anderhalve week getroffen zijn door zware regen- en onweersbuien, gingen die voorbij aan veel streken in het waterschap volgens Aa en Maas. “Een paar plekken in het gebied hebben het flink voor de kiezen gehad”, volgens dijkgraaf Lambert Verheijen, “maar in de rest van het gebied is het eerder te droog dan te nat en dat is zorgelijk nu de zomer nog moet beginnen. Te veel water kunnen we geleidelijk afvoeren, een watertekort vul je niet zo maar aan”.

Droogte als grootste uitdaging

Gemiddeld valt er in de maand mei zo’n 66 mm regen in het beheergebied van Aa en Maas. In en rondom Rosmalen, Reek en Oss viel de afgelopen dagen in korte tijd respectievelijk zo’n 70 en 60 mm. Tegelijkertijd viel er in het zuidelijk deel van het waterschap deze hele maand slechts een derde van wat er normaal aan regen valt en in het middelste deel minder dan twee derde. “Nederland heeft nu vooral te maken met wateroverlast”, stelt de dijkgraaf vast, die desondanks in de droogte de grootste uitdaging ziet. Het waterschap is nu bezig met bekijken hoe ze water beter kunnen vasthouden om straks tekorten voor te zijn.

Waterloop schonen in Aa en Maas. Volgens het waterschap is veel geld nodig om de gevolgen van klimaatverandering in het gebied de baas te worden. - Foto: Bert Jansen

Gevolgen klimaatverandering aanpakken

Samen met de waterschappen Brabantse Delta, De Dommel, Limburg en Rivierenland, de provincies Limburg en Noord-Brabant en de inliggende gemeenten heeft Aa en Maas eind vorig jaar het kabinet gevraagd om € 50 miljoen om de gevolgen van klimaatverandering, zoals wateroverlast, droogte en hittestress versneld aan te pakken. De betrokken partijen trekken er zelf € 200 miljoen voor uit. Verheijen: ‘Hoogste tijd dat ook het Rijk zijn verantwoordelijkheid neemt en versneld geld vrijmaakt voor maatregelen. We moeten er echt met z’n allen onze schouders onder zetten, ook onze inwoners. En dan kan en mag het Rijk niet achterblijven.’

De oproep is gedaan voor een klimaattop in Breda op 4 juni. Daar praten de partijen over klimaatverandering en hoe ze de gevolgen daarvan kunnen aanpakken.