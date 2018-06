Droogste junimaand zorgt voor problemen

Deze maand juni is de droogste sinds 1962 en staat daarmee op plaats 6 in de top 10 van droogste junimaanden, aldus het KNMI. Akkerbouwer voert zelfs per vrachtwagen water aan.

In de Bilt viel slechts 12 millimeter neerslag. Gemiddeld viel er 29 millimeter neerslag, normaal gesproken is dit zo’n 68 millimeter. Veel van deze neerslag viel ook nog eens aan het begin van de maand, dus veel boeren hebben besloten hun percelen te gaan beregenen.

Ook last van droogte? De huidige maand is de droogste juni sinds 1962. Ook de komende periode voorspellen de weerstations geen neerslag van betekenis en zal het watertekort beginnen te knijpen.



Komende dagen blijft het droog

Het neerslagtekort was op 29 juni gemiddeld bijna 150 millimeter. De verwachting van het KNMI is dat het neerslagtekort de komende dagen nog fors zal oplopen. De komende dagen wordt bijna geen neerslag verwacht. Het neerslagtekort kan dit groeiseizoen hoger oplopen dan het gemiddelde van de 5 droogste jaren. Het neerslagtekort ligt nog wel onder het tekort van recorddroogtejaar 1976.

Beregeningsverboden

In sommige delen van het land zijn beregeningsverboden afgekondigd naar aanleiding van de droogte. Waterschappen in Noord- en Midden-Limburg stelden eerder al een beregeningsverbod in. Vorige week kondigde ook het waterschappen Aa en Maas een algeheel onttrekkingsverbod af. Waterschappen De Dommel en Brabantse Delta verbieden plaatselijk te beregenen met oppervlaktewater.

Ook de temperaturen liepen deze maand hoog op. De gemiddelde temperatuur was 17,5 graden, normaal is dit 15,6, aldus het KNMI.

Recorddroogte

Vooral in het midden en (zuid)westen van het land is er sprake van recorddroogte. In Zeeuws-Vlaanderen en op Walcheren heeft het in juni op sommige plaatsen maar enkele millimeters geregend. Dat merkt ook akkerbouwer Ivo Haartsen in het Zeeuwse Biervliet.

Vrachtwagens voeren water aan

“Driekwart van de peen staat nog niet boven, dus ben ik donderdag begonnen met beregenen op het peenperceel.” Het bedrijf van Haartsen ligt vlak bij de Westerschelde, het oppervlaktewater is er te zout om te gebruiken voor beregening. “Daarom laat ik in vrachtwagens water aanvoeren. Dat is een hele investering, maar het is nodig. Vorig jaar hebben we onze peen niet eens geoogst, het was ondermaats.”

Om zich heen ziet Haartsen dat alle akkerbouwers last hebben van de droogte. “We hebben de komende weken echt weer regen nodig.”

Zeer droog in Twente en Achterhoek

Het grootste neerslagtekort is in Twente, de Achterhoek, het noorden van de Veluwe en delen van Limburg. In Twente en de Achterhoek is het neerslagtekort opgelopen tot meer dan 180 millimeter.

