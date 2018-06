CAV Den Ham royeert 34 leden

Veevoercoöperatie CAV Den Ham heeft het lidmaatschap van 34 leden per direct opgezegd.

Het blijft onrustig binnen veevoer coöperatie CAV Den Ham. Het lidmaatschap van 34 leden is door het bestuur in overleg met de commissarissen opgezegd. Deze beslissing is een uitvloeisel van een onderzoek naar de vergoedingen aan een tweetal commissarissen dat de Ondernemingskamer in februari gelaste. Het gaat om vergoedingen van € 35.000 en € 5.000. Een aantal leden had een zaak aangespannen tegen CAV Den Ham omdat ze het niet eens waren met de gang van zaken binnen de coöperatie.

Twijfels bij uitkomsten onderzoek

Het voorlopige eindrapport van het onderzoek naar de betalingen aan de commissarissen circuleerde de afgelopen maand vertrouwelijk binnen de coöperatie. Volgens een woordvoerder van CAV Den Ham hebben de 34 kritische leden twijfels bij de juistheid van de uitkomsten van dat onafhankelijke onderzoek dat de Ondernemingskamer heeft ingesteld.

Brief aan de Ondernemingskamer

Maar wat de belangrijkste reden om de kritische leden te royeren was de brief die ze gestuurd hebben aan de Ondernemingskamer waarin ze de onafhankelijkheid van het onderzoek ter discussie stellen en opnieuw kritiek leveren op de organisatie van CAV Den Ham, zegt de woordvoerder. Volgens de huidige (interim)bestuurder Martijn Timmermans is deze beslissing een ultieme poging om de onrust binnen de coöperatie de kop in te drukken.

Timmermans een van de onderzoekers

Opvallend detail is dat juist Timmermans een van de twee commissarissen is die deel uit maken van het in opdracht van de Ondernemingskamer ingestelde onderzoek. Timmermans is de tijdelijke vervanger van Gert Bargeman die vorig jaar stopte als directeur. Timmermans maakte toen de overstap vanuit de RvC naar het dagelijks bestuur. De woordvoerder benadrukt daarom dat het een gezamenlijke beslissing is van zowel RvB als RvC om de betrokken leden te royeren.

CAV Den Ham wil schade verhalen op oud-leden

Behalve dat ze geroyeerd zijn wil CAV Den Ham ook alle geleden schade verhalen op de oud-leden. De schade is volgens de interim-directeur ‘gigantisch’, het zou gaan om een half miljoen euro. Dat CAV Den Ham nu 34 klanten minder heeft is volgens Timmermans geen grote aderlating. Het gaat om 5 tot 7 procent van het volume.

Op dit moment ligt het definitieve onderzoek ter beoordeling bij de Ondernemingskamer. Volgens de woordvoerder ziet de coöperatie de uitspraak daarover door de Ondernemingskamer met vertrouwen tegemoet.