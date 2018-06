Blokhuis: geen onderzoek btw-verlaging groente en fruit

Staatssecretaris Paul Blokhuis van volksgezondheid wil geen onderzoek doen naar het effect van btw-verlaging op groente en fruit op het consumentengedrag.

Dat zegt hij in reactie op SP-Kamerlid Frank Futselaar, die hier om vraagt. “Uit gedragsonderzoek van de Vrije Universiteit van Amsterdam blijkt dat een prijsprikkel pas effect heeft op het gedrag van consumenten als er sprake is van een prijsdaling van 20%. Een dergelijke substantiële prijsdaling is bij btw-verlaging niet aan de orde, dus dit zal ook niet tot een gedragsverandering leiden”, aldus Blokhuis tijdens een debat over voedsel in de Tweede Kamer.

Verlagen suikerconsumptie

Tegelijk sluit Blokhuis maatregelen om de suikerconsumptie via frisdank te verlagen niet uit. “De sector is hier zelf ook al bezig. De sector zegt met de calorie-armere varianten van frisdranken het calorie-gebruik via frisdank al met 20% te hebben verlaagd”, aldus Blokhuis. Na de zomer komt hij met een preventieakkoord waarin de rol van voedsel nadrukkelijk in opgenomen zal worden. De Schijf van Vijf is hierin leidend, zo blijkt bij het debat.

In reactie op vragen van Esther Ouwehand (PvdD) om in te zetten op een lagere consumptie van dierlijke eiwitten, zoals de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) adviseert, zegt minister Carola Schouten dat het kabinet de Schijf van Vijf van het voedingscentrum onderschrijft.