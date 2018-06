Asbestsanering is onnodig duur door gestelde eisen

Asbest kan heel vaak veel goedkoper, sneller en soms ook nog veiliger worden verwijderd dan zoals het nu in de praktijk plaatsvindt.

Dat blijkt uit honderden metingen, die door TNO en milieu-onderzoeksbureaus zijn uitgevoerd. Toch worden de strenge veiligheidseisen niet aangepast en worden binnen de sector geen nieuwe werkmethoden toegelaten. Het gevolg is dat de samenleving miljarden euro’s te veel betaalt voor asbestsaneringen, zeggen de koepel van woningcorporaties Aedes en de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO).

Sector bepaalt nu zelf het risiconiveau

Aedes pleit voor een ander beoordelingsstelsel voor asbestsaneringen. Binnen het huidige stelsel is het de asbestsanerende sector zelf die bepaalt hoe hoog het risico bij de verwijdering moet worden ingeschat. “De slager keurt dus in feite zijn eigen vlees”, zegt Aedes-directeur Jeroen Pepers woensdag in het NOS Journaal. Pepers: “Bij asbest is een bepaalde mate van hysterie bereikt. Die angst voor asbest zorgt ervoor dat er een factor zeven aan het saneren ervan wordt verdiend. Dat bedrag loopt in de miljarden. Ik zou die euro’s graag aan iets anders willen uitgeven.”

Binnen het huidige stelsel is het de asbestsanerende sector zelf die bepaalt hoe hoog het risico bij de verwijdering moet worden ingeschat. - Foto: Ronald Hissink

Volgens Aedes en LTO heeft de asbestsector er geen belang bij om nieuwe manieren van saneren toe te passen, omdat die branche (verenigd binnen de organisatie Ascert, red.) dan geld zou mislopen. Om diezelfde reden wil de branche ook niet dat asbest wordt weggehaald zonder dure en tijdrovende beschermingsmaatregelen, ook al wijst onderzoek uit dat er dan helemaal geen asbest vrijkomt, aldus Aedes en LTO.

Asbestdaken

Een treffend voorbeeld daarvan zijn de asbestdaken. In 2024 moeten die allemaal zijn verwijderd. LTO-bestuurder Alfred Jansen: “Er zijn te weinig bedrijven om al die daken op tijd weg te halen. Daarom hebben we innovatie nodig. Zo bestaat er een coating die ervoor zorgt dat de asbestvezels niet meer vrij kunnen komen. Je kunt asbestdaken dan langer laten liggen, zonder gevaar voor de volksgezondheid.”

'Binnen de asbestbranche wordt erg eenzijdig gekeken naar saneren. Er worden altijd heel veel voorzorgsmaatregelen getroffen'. - Foto: ANP

Ruimte voor innovatie te beperkt

Maar de coating is nog niet op de markt gebracht, omdat de regels voor toelating te onduidelijk zijn, volgens Jansen. “Binnen de asbestbranche wordt erg eenzijdig gekeken naar saneren. Er worden altijd heel veel voorzorgsmaatregelen getroffen. En de ruimte voor innovatie is te beperkt: men zegt dat het te ingewikkeld zou zijn. Maar zonder innovatie lukt het helemaal niet om al die asbestdaken voor 2024 te saneren.”