Angst voor militante veganisten

De Nederlandse slachterijen reageren bezorgd over berichten uit Frankrijk en België dat slagerijen door militante veganisten worden bedreigd en beklad.

Woordvoerder Dé van de Riet van de Nederlandse brancheorganisatie COV zegt desgevraagd dat dergelijke bedreigingen in Nederland nu niet aan de orde zijn, maar acht ze niet uitgesloten. ‘We moeten alert zijn.’

‘Naming and shaming’

Het COV doet een oproep aan de politiek om voorzichtig te zijn met het openbaarmaken van alle gegevens over controles bij slachterijen. Een overtreding heet al snel een misstand, en dan vinden radicale dierenactivisten het gelegitimeerd om in actie te komen, redeneert hij. Van de Riet noemt dat de keerzijde van een beleid van ‘naming and shaming’.

Bescherming tegen militante veganisten

Franse slagers vroegen afgelopen week hun overheid om bescherming tegen militante veganisten. Winkels zijn met stenen bekogeld, besmeurd met nep-bloed of beklad met anti-vlees graffity en stickers, klaagt de Franse federatie van slachterijen. Voorzitter Jean-Francois Guihard spreekt zelfs van terrorisme. Hij is bang dat de veganisten angst willen zaaien onder vleeseters en zo de Franse cultuur van vlees consumeren willen laten verdwijnen.

Ook in België zijn zorgen, aldus voorzitter Ivan Claeys van de slagersbond in Het Nieuwsblad. Hij verwijt de Belgische overheid dat publiekscampagnes de sector in een kwaad daglicht zetten. Slagers die op markten staan hebben volgens hem veelvuldig te maken met beledigingen, en zelfs zijn net als in Frankrijk ook in België marktkramen van vleeshouwers vernield en beklad.

Vreedzame demonstratie

Nederland kent een uitgebreid netwerk van organisaties van dierenvrienden, in alle soorten en maten. Agressie zoals in Frankrijk is hier op dit moment niet aan de orde. Afgelopen woensdag nog werd bij slachthuis Vitelco Den Bosch vreedzaam gedemonstreerd door 30 mensen van veganistengroep de Save Movement. De komende tijd wil deze organisatie nog 7 van dergelijke demonstraties houden bij verschillende slachterijen.