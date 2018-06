Acties tegen plattelandscriminaliteit in Zuiden

In het Zuiden vinden deze week verschillende acties plaats tegen criminaliteit in het buitengebied.

Op de eerste dag van De Week van het Buitengebied, zoals de week is genoemd, zijn ruim 20 locaties bezocht en heeft de politie 3 verdachten aangehouden.

In De Week van het Buitengebied werken de politie, het Openbaar Ministerie, gemeenten, belastingdienst en de Taskforce Brabant-Zeeland samen om de zogenoemde ondermijnende criminaliteit in het buitengebied in de 3 zuidelijke provincies Zeeland, Brabant en Limburg aan te pakken.

Hennepkwekerij

De acties hadden meteen effect. In Limburg trof de politie restanten aan van een hennepkwekerij. In het Noord-Brabantse Standdaarbuiten vond de gemeente 25 vaten met chemicaliën en hardware voor de productie van synthetische drugs. In St. Willebrord hield de politie 2 mensen aan die verdacht worden van de productie van GHB. In Ruchpen werd een hennepkwekerij met 48 planten gevonden. Ook legde de belastingdienst in diverse plaatsen in Brabant beslag op voertuigen en panden.

Naast acties tegen de criminaliteit, richt de week zich op preventie. De week is bedoeld om neer bewustwording van criminaliteit te creëren in de samenleving. Het platteland is aantrekkelijk voor de georganiseerde criminaliteit. Uitgestrekte gebieden met veel leegstand en weinig politietoezicht lenen zich goed voor criminele praktijken.

Steekproef onder boeren

Vorig jaar hield Omroep Brabant een anonieme steekproef onder boeren waaruit bleek dat 1 op de 8 boeren weleens is benaderd door criminelen die een schuur willen gebruiken.

Recent stond kalverhouder Wilco de F. uit Baarle-Nassau voor de rechter voor medeplichtigheid aan een drugslab in een schuur op zijn erf. Hij deed daar geen aangifte van, naar zijn zeggen vanwege dreigementen en een gebrek aan vertrouwen in de politie.

Boeren kunnen verdachte situaties melden bij Meld Misdaad Anoniem.