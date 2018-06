1 op 7 boeren benaderd door criminelen

1 op de 7 boeren zegt benaderd te zijn door criminelen om stallen of schuren beschikbaar te stellen.

Dat blijkt uit het onderzoek Staat van de Boer dat Geelen Consultancy in opdracht van dagblad Trouw heeft uitgevoerd.

Het is voor het eerst dat er een landelijk cijfer is over de mate waarin boeren vanuit de criminaliteit worden benaderd. Het cijfer van 15% boeren die is benaderd geeft niet aan in welke mate criminelen ook daadwerkelijk zijn doorgedrongen tot de bovenwereld via de landbouw. Toenemende leegstand wordt gezien als een van de oorzaken van de belangstelling vanuit de criminaliteit voor de agrarische sector.

Ontmantelde hennepkwekerij in een oude schuur in Oost-Groningen. Leegstand op het platteland heeft een aanzuigende werking op criminelen. - Foto: ANP

Illegale drugslabs en hennepkwekerijen

Trouw geeft het voorbeeld van een boer die is benaderd door mannen in keurige pakken, die belangstelling toonden voor een schuur. De veehouder weigerde in gesprek te gaan, waarna het contact doodbloedde. In de omgeving van de betrokken veehouder werden later illegale drugslabs of hennepkwekerijen ontmanteld. Voor de huur van lege schuren worden vaak grote sommen geld geboden.

In de afgelopen jaren zijn op diverse plekken in het land op (leegstaande) landbouwbedrijven illegale hennepkwekerijen of drugslaboratoria aangetroffen. Ook zijn er voorbeelden van illegaal geloosd drugsafval in mestkelders.

‘Het buitengebied is een kwetsbaar gebied geworden, met failliete ondernemingen en leegstand’

Hoofdofficier Heleen Rutgers van de regio Oost-Brabant zegt in Trouw dat politie en justitie vanwege schaarse middelen prioriteiten moeten stellen. “Het tegengaan van ondermijning zal uit een andere hoek moeten komen: vanuit de samenwerking met provincie en gemeenten. Het buitengebied is een kwetsbaar gebied geworden, met failliete ondernemingen en leegstand. We zullen als overheid de boeren te hulp moeten schieten door met alternatieven te komen. Goede sloopregelingen helpen bij voorbeeld, maar ook andere maatregelen, die het buitengebied weer krachtig maken.”

