Vivera produceert eerste plantaardige biefstuk

Het Nederlandse bedrijf Vivera gaat een biefstuk produceren die 100% plantaardig is. Daarin is het bedrijf de eerste ter wereld.

Bij de productie worden alleen plantaardige ingrediënten als tarwe en soja gebruikt. De smaak, geur en bite zouden nauwelijks te onderscheiden zijn van echte biefstuk. Het bedrijf verwacht dit jaar nog miljoenen stuks te produceren.

Vanaf 21 mei liggen de eerste ‘biefstukken’ in ruim 400 Britse Tesco-supermarkten. In juni 2018 kunnen de vleesvervangers ook in grote supermarktketens in Nederland gekocht worden. Vanaf de tweede helft van 2018 zal Vivera het product ook in andere landen in Europa gaan verkopen, te beginnen met de Duitse, Franse en Italiaanse markt. Vivera is een van de 3 grootste producenten van vleesvervangers in Europa.