Twijfels over onafhankelijkheid voorzitter aardbevingscommissie

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) zetten twijfels bij de onafhankelijkheid van Bruno van Ravels, voorzitter van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen.

De NAV en de NMV hebben journaliste Geesje Rotgers ingeschakeld om Van Ravels’ verleden door te spitten. Van Ravels, zo blijkt, is 10 jaar geleden betrokken geweest bij het opstellen van een schadeprotocol tussen netwerkbeheerder Tennet en LTO Nederland over vergoedingen bij de aanleg en exploitatie van elektriciteitsleidingen.

Van Ravels betrokken als rechter bij zaken Tennet

Daarna is Van Ravels als rechter betrokken geweest bij de beoordeling van een bestuursrechtelijke procedures waarbij Tennet was betrokken. Er zijn zeker 13 rechtszaken geweest bij de Raad van State, waarbij Van Ravels als rechter oordeelde over zaken waarbij Tennet betrokken was.

Voorzitter van de NMV Harm Wiegersma zegt bij RTV Noord dat hij niet gerust is op de onafhankelijkheid van Van Ravels. “Hij heeft de schijn tegen. En het zou beter zijn als het protocol over de aardbevingsschade waaraan de commissie werkt, niet in beton gegoten wordt. Als er nu een nieuw protocol voor Tennet wordt gemaakt, zouden er heel andere schadevergoedingen uitrollen.”