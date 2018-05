Resultaatuitkering FromFarmers € 4,63 per ton

Leden van FromFarmers krijgen deze week € 4,63 per ton voer op hun rekening gestort.

Het resultaat van de veevoercoöperatie over 2017 bedroeg bijna € 5 miljoen met de verkoop van 1,07 miljoen ton veevoer aan de leden van FromFarmers.

De coöperatie is de belangrijkste aandeelhouder van het inmiddels beursgenoteerde ForFarmers. De coöperatie bezit 17,4% van de aandelen.

Diervoeder afnemen bij ForFarmers

Leden van FromFarmers krijgen de resultaatuitkering alleen op hun rekening gestort als ze hun voerequivalenten ook benut hebben door hun diervoeder af te nemen bij een van de bedrijven van ForFarmers.

Het resultaat van de coöperatie is gebaseerd op de resultaten van de voerfabrikant. Het dividend over 2017 werd vastgesteld op € 0,30 per aandeel.