Prijs landbouwgrond daalt iets

Landelijk stijgt de waarde van bouwland. Grondprijs grasland daalt.

Dit blijkt uit maandcijfers van het Kadaster. In de eerste 4 maanden van dit jaar werd landelijk gemiddeld € 60.000 per hectare betaald voor landbouwgrond. In de laatste 4 maanden van vorig jaar lag het gemiddelde op € 61.000 per hectare.

Prijs grasland daalt € 2.000

Een hectare grasland bracht in de eerste 4 maanden van dit jaar gemiddeld € 56.000 per hectare op. Dat is € 2.000 per hectare minder, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Een verklaring voor de daling is dat de waarde van fosfaatrechten vanaf begin dit jaar niet meer verwerkt is in de grondprijs. Voor 1 januari 2018 kon er nog niet gehandeld worden met fosfaatrechten, omdat ze nog niet ingevoerd waren. Bij grondtransacties werd daarom soms de waarde van de rechten verdisconteerd in de grondprijs.

‘Waarde fosfaatrecht losgekoppeld van grondprijs’

“Vanaf dit jaar kan er met fosfaatrechten gehandeld worden en is dus de waarde weer losgekoppeld van de grondprijs. Daardoor lijkt het alsof de grondprijs is gedaald”, aldus Hans Peters, voorzitter sectie Landelijk en Agrarisch Vastgoed van brancheorganisatie VBO Makelaar. Ard Klijsen, voorzitter van vakgroep Agrarisch & Landelijk Vastgoed van makelaarsvereniging NVM is het met zijn collega Peters eens.

‘Veel vraag naar grond’

NVM-voorzitter Klijsen merkt dat er momenteel ‘enorm veel vraag naar grond’ is. “De financierbaarheid van grond is wel een probleem. Melkveehouders moeten vaak de keuze maken. Of investeren in grond of in fosfaatrechten. Ik zie in het veld dat boeren grond aan een belegger verkopen en het in gebruik nemen via een erfpachtconstructie. Het geld dat vrijkomt na verkoop besteden ze aan fosfaatrechten”, zegt Klijsen.

Bouwland duurder

De waarde van een hectare bouwland lag in de eerste 4 maanden van dit jaar op gemiddeld € 66.000 per hectare. Dat is € 1.000 per hectare meer, vergeleken met de laatste 4 maanden van vorig jaar. Volgens Klijsen blijven akkerbouwers vragen naar grond vanwege schaalvergroting, waardoor de prijs stijgt.