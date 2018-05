Plan voor meer kringlooplandbouw in 2030

De overheid moet aan de slag om kringlooplandbouw te bevorderen.

Er zijn nu te veel regels die knellen, niet alleen voor bestaande kringloopboeren, maar zeker ook voor het omschakelen naar kringlooplandbouw. Dat stellen vertegenwoordigers en adviseurs van kringloopboeren in een open brief aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Knelpunten en aanbevelingen

Frank Verhoeven (Boerenverstand), Jan Willem Erisman (Louis Bolk Instituut) en Dirk Hart (Netwerk Vitale Landbouw & Voeding) geven in de brief een opsomming van de knelpunten gevolgd door meerdere aanbevelingen om kringlooplandbouw te bevorderen. De brief is een vervolg op een bijeenkomst in Lunteren ‘kringlooplandbouw en de overheid’.

Een knelpunt is onder meer het ontbreken van samenhang in regels die spelen op het boerenerf.

De aanbevelingen van de adviseurs richten zich op 2 onderdelen:

Gebieden bestemmen als experimenteergebied waar gekeken wordt naar het halen van milieudoelen en niet in de eerste plaats naar de middelen zoals nu vaak gebeurt; Een ontwikkelfonds opzetten voor het verder ontwikkelen van onder andere kennis over kringlooplandbouw, vaststellen wat de definitie is, omschakelen makkelijker maken en opzetten van trainingsprogramma’s via AOC’s en HBO-opleidingen.

Video met 3 melkveehouders

Tijdens de bijeenkomst over kringlooplandbouw werd een video vertoond over de kringlooplandbouw en de achtergronden daarvan. Drie boeren laten zien hoe het werkt op hun bedrijf. Een korte versie van de film is hieronder te bekijken of via de link: http://kringlooplandbouw.nl/film/.