Permanent gevestigde wolf pakt minder schapen

In natuurgebieden in Midden-Drenthe is de afgelopen maanden herhaaldelijk een wolf gezien. Wanneer het om een en hetzelfde dier gaat, is dat volgens Staatsbosbeheer een teken dat de wolf zich mogelijk in Nederland wil vestigen. Een wolf die langer dan een half jaar in een bepaald gebied verblijft, beschouwt dat als zijn territorium.

Wolf met vaste plek richt zich op wild

“Dit betekent niet automatisch dat er in de omgeving meer schapen gepakt zullen worden”, zegt Leo Linnartz van natuurorganisatie Ark in Nijmegen. “Uit recent onderzoek in Duitsland blijken wolven die een vaste vestigingsplek hebben zich meer te richten op wild, zoals reeën, wilde zwijnen en konijnen. Duidelijk is in ieder geval dat rondzwervende wolven meer schade veroorzaken dan wolven op een vaste plek.”

Schapenhouder moet maatregelen blijven nemen

Toch wil dit niet zeggen dat er minder maatregelen genomen hoeven te worden door schapenhouders. Linnartz: “Er zullen altijd rondzwervende wolven zijn en daarvan is niet bekend waar ze zullen opduiken. Dergelijke dieren richten zich altijd op ‘gemakkelijk beschikbaar voedsel’, zoals schapen.”

Dat wolven de voorkeur geven aan wild blijkt volgens Linnartz uit hetgeen achterblijft. “Reeën, wilde zwijnen en konijnen worden letterlijk met huid en haar opgegeten. Dat zal een wolf nooit doen met een schaap.”