Nieuwe schadeclaims dioxinecrisis België

De Belgische dioxinecrisis van bijna 20 jaar geleden leidt nog steeds tot rechtszaken en procedures.

In een nieuwe procedure eist het Belgische federaal Voedselagentschap FAVV € 24 miljoen van onder meer vetsmelter Verkest. Ook een aantal veevoerfabrikanten vraagt forse schadevergoedingen. Zij eisen samen een bedrag van meer dan € 10 miljoen. Dit meldt de Vlaamse nieuwssite Vilt. De Belgische staat en het Vlaams gewest, die eerder tot € 400 miljoen vergoeding wilden, eisen in deze zaak geen vergoeding.

€ 1 miljoen aan schadevergoedingen

Op burgerlijk gebied deed de Gentse rechtbank in 2013 uitspraak. De rechtbank had vetsmelter Verkest veroordeeld tot het betalen van meer dan € 1 miljoen aan schadevergoedingen voor benadeelden van de dioxinecrisis.

Over de schadevergoeding voor de andere partijen werd toen nog geen uitspraak gedaan. Dat gebeurt nu in de huidige rechtszaak. De uitspraak wordt verwacht op 11 september.

Dierlijk en technisch vet

De dioxinecrisis brak los in de lente van 1999. Hoofdrolspelers waren destijds vader en zoon Verkest van de gelijknamige vetsmelterij en het echtpaar Thill van het toenmalige Waalse bedrijf Fogra. Kankerverwekkende dioxines waren in de voedselketen terecht gekomen. Fogra had met giftige pcb’s besmette vetstoffen geleverd aan de firma Verkest. Terwijl Verkest naar eigen zeggen gesmolten dierlijk vet leverde aan mengvoederbedrijven, ging het in werkelijkheid om een mengsel van dierlijk en technisch vet.

Bedrijven maandenlang geblokkeerd

Door de dioxinecrisis werden zeven miljoen kippen en 60.000 varkens preventief geslacht en vernietigd. Bijna 2.000 landbouwbedrijven werden maandenlang geblokkeerd. Ook verscheidene Nederlandse bedrijven waren geblokkeerd.