Nieuwe kansen voor boeren die zonnepark willen

Een tijdelijke vergunning is voldoende voor een zonnepark van wel 22 hectare, aldus uitspraak RvS.

Boeren die graag zonnepanelen op hun grond willen laten plaatsen krijgen het veel gemakkelijker dat ook daadwerkelijk te realiseren. Dat kan geconcludeerd worden uit een recente uitspraak van de Raad van State (RvS). Een tijdelijke vergunning is voldoende om zelfs een zonnepark van 22 hectare te realiseren.

Dit betekent de uitspraak Aanvraag vergunning hoeft niet langs gemeenteraad

Inspraak omwonenden beperkt

Procedure kan binnen half jaar afgerond zijn

Zonnepark hoeft na 10 jaar niet afgebroken te worden



Zonneakker De Watering

Het gaat in deze zaak om een tijdelijke vergunning die de gemeente Coevorden heeft verleend aan Zonneakker De Watering. De gemeente verleende in april 2016 een omgevingsvergunning voor het zonnepark, terwijl dat in strijd is met het geldende bestemmingsplan Buitengebied. Daarvoor is gebruik gemaakt van een bijlage van het Besluit Omgevingsrecht die het mogelijk maakt toch toestemming te verlenen aan initiatieven die in strijd zijn met het bestemmingsplan. Meestal wordt dit soort ‘kruimelvergunningen’ gebruikt voor kleinschalige veranderingen, zoals een dakkapel of een vakantiehuisje. Echter biedt het artikel ook de optie een vergunning af te geven voor ‘ander gebruik van gronden voor een maximum termijn van 10 jaar’. Na de uitspraak van de RvS valt onder ‘ander gebruik ook een groot zonnepark.

Eerder vergunning vernietigd

In april 2017 had de rechtbank Noord-Nederland de vergunning nog vernietigd, omdat het voor de rechter zonneklaar was dat de activiteit niet na 10 jaar beëindigd zou worden. Het zonnepark kan wel verwijderd worden, maar dat zal niet gebeuren was de conclusie.

Volgens de RvS moet echter de tekst van het Besluit Omgevingsrecht anders geïnterpreteerd worden. Het is voldoende als aangetoond kan worden dat de activiteit zonder omkeerbare gevolgen kan worden beëindigd. Volgens de RvS is het niet van belang of het zonnepark na 10 jaar ook daadwerkelijk wordt verwijderd.

Kortere procedure

Het zonnepark mag dus gebouwd worden en kan de geplande 25 jaar blijven staan op basis van de tijdelijke omgevingsvergunning.

Het grote voordeel van boeren die een zonnepark overwegen is dat een dergelijke tijdelijk vergunning niet langs de gemeenteraad hoeft voor toestemming. Bovendien is de inspraak van omwonenden beperkt en kan de hele procedure binnen een half jaar worden afgerond.