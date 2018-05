Nederland en Duitsland willen samen optrekken bij GLB

Nederland en Duitsland willen samen optrekken in het toekomstig landbouwbeleid.

Daarover hebben minister Carola Schouten van landbouw en haar Duitse collega Julia Klöckner gesproken tijdens een kennismakingsgesprek in Berlijn. “Nederlandse en Duitse boeren en andere bedrijven hebben op veel fronten hetzelfde belang. Tijdens de kennismaking met minister Klöckner bleek eens te meer dat er grote parallellen zijn en dat we onze krachten moeten bundelen”, aldus minister Schouten. Beide landen vinden dat er in het nieuwe Europees landbouwbeleid (GLB) nadrukkelijk aandacht moet zijn voor klimaat, biodiversiteit, milieu en landschap.

Minister Schouten. - Foto: ANP

Overheidskeurmerk voor dierenwelzijn

Tijdens het gesprek is ook gesproken over het verhogen van het dierenwelzijn. De Duitse landbouwminister wil een overheidskeurmerk voor dierenwelzijn invoeren. De ministers hebben gesproken over het Nederlandse sterrensysteem van de Dierenbescherming, waarin de veehouderij samen met supermarkten een stelsel hebben om hoger dierenwelzijn te borgen. De Duitse minister wil echter een keurmerk vanuit de overheid instellen, waarbij een duidelijk hogere standaard geldt voor dierenwelzijn dan de huidige geldende normen. Duitsland wil, net als bij het sterrensysteem, ook 3 categorieën invoeren. Aan de verdere uitwerking van het systeem wordt nog gewerkt.