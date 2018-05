Monsanto en John Deere voorop in strijd om data boer

Monsanto en John Deere lopen voorop in de strijd om de data in de agrosector. Zij hebben de meeste kans op het winnende platform.

Vlak daarachter komen chemiebedrijf DuPont en technologiebedrijf Trimble. Dat concludeert het wereldwijd opererende consultancybedrijf PA Consulting Group in een onderzoek naar datagestuurde agribusiness.

Google van de landbouw worden

De strijd om de Google van de landbouw te worden is echter nog niet gestreden, concluderen de onderzoekers. Het Climate FieldView-platform van Monsanto bijvoorbeeld telt 100.000 deelnemers, goed voor 48 miljoen hectare. Maar het Encirca-platform van DuPont is goed voor 30 miljoen hectare, terwijl de overname van het bedrijf Granular ter waarde van € 250 miljoen daar nog niet in meegeteld is. Ook John Deere deed vorig jaar een grote overname op dit terrein met het databedrijf Blue River Technology.

Verwerken van data sleutel tot succes

PA Consulting concludeert dat de beschikbaarheid van data geen probleem meer is. Gegevens over dieren, machines en gewassen zijn in overvloed beschikbaar. Het verwerken ervan is de sleutel tot succes, blijkt uit een analyse van 136 deals waarbij de top 11 van de agribusiness betrokken was sinds 1997.

De meeste bedrijven die bezig zijn met agrarische data concentreren zich op slechts een deel van de dataketen, die bestaat uit data verzamelen, de data interpreteren en de data gebruiken om beslissingen te nemen. Om aan data te verdienen moeten data gecombineerd worden en is interpretatie met speciale algoritmes nodig, zodat ze ondernemers kunnen ondersteunen bij het nemen van beslissingen.

Tegenover de gevestigde reuzen staan talloze start-ups. Volgens de onderzoekers is bij driekwart van deze jonge bedrijfjes het verdienmodel onduidelijk.