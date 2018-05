Meer landbouwgrond naar nieuwe eigenaar

Tegelijkertijd met een prijsdaling nam de handel in landbouwgrond toe.

Dit blijkt uit cijfers van het Kadaster. In het eerste kwartaal van 2018 is 11% meer landbouwgrond naar een nieuwe eigenaar gegaan, vergeleken met de eerste 3 maanden van 2017. Het gaat om respectievelijk 9.900 hectare en 8.900 hectare.

35.300 hectare verhandeld in 1 jaar

In de afgelopen 4 kwartalen, dus vanaf het tweede kwartaal 2017 tot en met het eerste kwartaal dit jaar, is 35.300 hectare verkocht. Dit is vrijwel gelijk aan de mobiliteit in dezelfde periode een jaar eerder (tweede kwartaal 2016 tot en met eerste kwartaal 2017).

De relatieve grondmobiliteit ─ het verhandeld areaal afgezet tegen het totaal areaal landbouwgrond ─ komt uit op 2,0%.

Bijna 10.000 hectare verhandeld in eerste kwartaal



Grondprijs omlaag

Er wordt minder diep in de buidel getast bij aankoop van landbouwgrond. In het eerste kwartaal van dit jaar bracht landbouwgrond gemiddeld € 60.000 per hectare op. In het laatste kwartaal van vorig jaar lag het gemiddelde nog op € 62.000.

Fosfaatrechten losgekoppeld

Hans Peters, voorzitter sectie Landelijk en Agrarisch Vastgoed van brancheorganisatie VBO Makelaar, heeft wel een verklaring voor de daling van de grondprijs in het eerste kwartaal van dit jaar. “Vorig jaar werd de waarde van fosfaatrechten verdisconteerd in de grondprijs, omdat fosfaatrechten toen feitelijk nog niet bestonden. Vanaf dit jaar kan er mee gehandeld worden en dus is de waarde weer losgekoppeld van de grondprijs. Daardoor lijkt het alsof de grondprijs is gedaald.”