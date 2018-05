Liander zet stop op stroom zonneparken Friesland

Ondernemers en particulieren die zonnepanelen willen plaatsen, mogen in enkele delen van Friesland niet meer alle opgewekte stroom aan het netwerk leveren.

Dat besluit heeft netbeheerder Liander genomen omdat er problemen dreigen te ontstaan. Het bedrijf vreest overbelasting van het elektriciteitsnet. Het kan zeker 3 jaar duren voor het netwerk is versterkt en de beperkingen weer opgeheven kunnen worden. Het gaat om de regio’s rond Buitenpost, Oosterwolde, Holwerd en Ameland. Liander is op dit moment nog bezig uit te zoeken hoe de beperkingen er precies gaan uitzien en hoe groot de regio’s zijn waarvoor deze moeten gelden.

Explosieve groei zonneparken

Oorzaak van de maatregel is dat het storm loopt met nieuwe initiatieven voor zonneparken in Friesland, aldus een woordvoerder van Liander. In de afgelopen 3 jaar zijn er 120 nieuwe aanvragen door de netwerkbeheerder ontvangen. Het gaat daarbij om een totaal vermogen van 1.300 megawatt. Vooral rond Oosterwolde is het aantal zonneparken de afgelopen jaren explosief gestegen, stelt Liander. Het gevolg van die toename is dat de regionale schakelstations de extra stroomtoevoer niet kunnen verwerken.

Overbelasting en stroomuitval dreigen

Als er nog meer zonnepanelen op worden aangesloten, dreigt overbelasting en daarmee stroomuitval. De netbeheerder bekijkt nog hoe streng die beperkingen per regio moeten zijn. Liander werkt inmiddels aan de versterking van het schakelstation bij Oosterwolde. Daarmee verwacht de netbeheerder over 3 jaar klaar te zijn. Voor Buitenpost, Holwerd en Ameland gelden naar verwachting vergelijkbare termijnen.