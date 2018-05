Let op: vul je Gecombineerde opgave in voor 16 mei

63% van de Gecombineerde opgaven was op 7 mei binnen bij RVO.nl. Dat komt neer op bijna 37.000 ingediende opgaven voor het aanvragen van subsidies en opgeven van de landbouwtelling 2018.

Op basis van het verwachte aantal opgaven tot en met 15 mei moeten nog ruim 22.000 opgaven ingediend worden. Indienen kan nog tot en met 15 mei. Daarna begint de kortingsperiode waarin per werkdag een korting op uitbetaalde bedragen wordt toegepast.

Aanmelddatum stikstofgebruikruimte

15 mei is ook de uiterste aanmelddatum voor het aanvragen van hogere stikstofgebruiksruimte. Dat is mogelijk voor bedrijven met hogere opbrengsten voor suikerbieten, fritesaardappelen, tarwe of gerst op klei. Aanmelden kan ook via RVO.nl.

Derogatie aanvragen voor 2018 is nog niet mogelijk. Binnenkort (‘in de loop van mei’) verschijnt de definitieve beschikking van de Europese Commissie en de daarop gebaseerde regeling van LNV. Dan wordt duidelijk hoe en voor wanneer de aanvraag voor derogatie ingediend kan worden.